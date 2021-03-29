Голова Одеської облради очолив місцеву організацію "Слуги народу”
У партії Зеленського змінили голову партійної організації на Одещині
У партії Зеленського змінили голову партійної організації на Одещині
В Одесі місцеву організацію партії “Слуга народу” очолив голова Одеської обласної ради Григорій Діденко.
Про це повідомляє місцеве видання "Думская”, передає RegioNews.
Таке рішення було ухвалене під час позачергових зборів організації партії.
До цього її керівником був нардеп від правлячої фракції Сергій Колебошин, він став головою обласної політичної ради "Слуги народу”.
До політради також увійшли Григорій Діденко і депутат районної ради, банкір Сергій Альперсон.
Також на зборах організації затвердили склад номінаційного комітету, який буде попередньо розглядати заяви про вступ до партії.
Нагадаємо, у Чернівцях мітингували "Слуги народу" на підтримку усунутого місцевого лідера.
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