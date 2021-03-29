"Дах хороший": Труханов розкритикував підпільну роботу ресторанів в Одесі

Мер міста застерігає не ігнорувати обмеження, введені в "червоній" зоні карантину

Мер міста застерігає не ігнорувати обмеження, введені в "червоній" зоні карантину

Фото: з відкритих джерел

На минулих вихідних багато кафе і ресторани Одещини проігнорували локдаун. Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав ті заклади, які не закрилися через перехід області в "червону" зону, "мати совість".

Як повідомили RegioNews, про це Труханов заявив під час наради оперативного штабу.

Він заявив, що спокійно працювали ті підприємці, яких прикривають "якісь органи".

Минулі дні показали ставлення до карантинним заходів. Не всі: ті порядні люди, які розуміють відповідальність перед оточуючими і медпрацівниками, закрили свої кафе і ресторани. А у кого є хороший "дах", кого прикривають різні органи, ті спокійно працюють", - сказав Труханов.

У зв'язку з цим він закликав "їх мати совість" і дотримуватися елементарних заходів безпеки. Труханов також підкреслив, що якщо підприємці самі не захочуть, то міська влада чи поліція не зможуть змусити їх дотримуватися локдауну.

Я не хочу перераховувати ті кафе і ресторани, які працюють, а ми в цей час розміщували людей у лікарнях, 20 ліжок у нас залишилося вільних. І ми з жахом думаємо, куди розміщувати людей після таких вихідних", - висловився мер.

Нагадаємо, 19 березня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в місті буде діяти посилений карантин. В Одесі заборонили діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.