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29 березня 2021, 14:32 1230

"Слуги народу" хочуть перерахувати голоси на 87 окрузі: у чому причина

29 березня 2021, 14:32 1230
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У партії планують і далі стежити за цифрами і боротися за кожен голос
У партії планують і далі стежити за цифрами і боротися за кожен голос
Фото з відкритих джерел
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Партія "Слуга народу" має намір ініціювати перерахунок голосів на деяких виборчих дільницях в Івано-Франківській області, де 28 березня по 87-му округу відбувалися довибори в Раду.

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів у коментарі "Страні", передає RegioNews.

"Усі ці змагання цифрами екзитполів, паралельних підрахунків, які вчора не сходилися ні у кого. Це вже історія минулої ночі. А зараз історія ЦВК і діяльності Окружної виборчої комісії, яка встановлює результати. Вони встановили результат по 40% дільниць — Вірастюк приблизно на 5% випереджає Кошулинського і Шевченка", — сказав Корнієнко.

За його словами, в "Слузі народу" планують і далі стежити за цифрами і боротися за кожен голос.

"Ми будемо ініціювати перерахунок по деяких дільницях і акти складати, також по деяких виборчих дільницях будемо оскаржувати результат. Точно є масив актів зафіксованих порушень. А там уже переможе найсильніший, але я за перемогу свого кандидата, звичайно", — повідомив Корнієнко.

Відзначимо, що, згідно з сайтом ЦВК, Вірастюк випереджає опонентів на 7%.

Нагадаємо, 28 березня у Донецькій та Івано-Франківській областях відбувалися довибори в Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів приймають 32 кандидати.

вибори Україна Слуга народа Олександр Корнієнко Василь Вірастюк

 
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