"Слуги народу" хочуть перерахувати голоси на 87 окрузі: у чому причина

У партії планують і далі стежити за цифрами і боротися за кожен голос

У партії планують і далі стежити за цифрами і боротися за кожен голос

Фото з відкритих джерел

Партія "Слуга народу" має намір ініціювати перерахунок голосів на деяких виборчих дільницях в Івано-Франківській області, де 28 березня по 87-му округу відбувалися довибори в Раду.

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів у коментарі "Страні", передає RegioNews. "Усі ці змагання цифрами екзитполів, паралельних підрахунків, які вчора не сходилися ні у кого. Це вже історія минулої ночі. А зараз історія ЦВК і діяльності Окружної виборчої комісії, яка встановлює результати. Вони встановили результат по 40% дільниць — Вірастюк приблизно на 5% випереджає Кошулинського і Шевченка", — сказав Корнієнко. За його словами, в "Слузі народу" планують і далі стежити за цифрами і боротися за кожен голос. "Ми будемо ініціювати перерахунок по деяких дільницях і акти складати, також по деяких виборчих дільницях будемо оскаржувати результат. Точно є масив актів зафіксованих порушень. А там уже переможе найсильніший, але я за перемогу свого кандидата, звичайно", — повідомив Корнієнко. Відзначимо, що, згідно з сайтом ЦВК, Вірастюк випереджає опонентів на 7%. Нагадаємо, 28 березня у Донецькій та Івано-Франківській областях відбувалися довибори в Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів приймають 32 кандидати.

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