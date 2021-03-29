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29 марта 2021, 16:44 84

Глава Одесского облсовета возглавил местную организацию "Слуги народа"

29 марта 2021, 16:44 84
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В партии Зеленского сменили председателя своей организации в Одесской области
В партии Зеленского сменили председателя своей организации в Одесской области
Фото: dumskaya.net
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В Одессе местную организацию партии "Слуга народа" возглавил председатель Одесского областного совета Григорий Диденко.

Об этом сообщает местное издание "Думская", передает RegioNews.

Такое решение было принято во время внеочередного собрания организации партии.

До этого ее руководителем был нардеп от правящей фракции Сергей Колебошин, он стал председателем областного политсовета "Слуги народа".

В политсовет также вошли Григорий Диденко и депутат районного совета, банкир Сергей Альперсон.

Также на собрании организации утвердили состав номинационного комитета, который будет предварительно рассматривать заявления о вступлении в партию.

Напомним, в Черновцах митинговали "Слуги народа" в поддержку отстраненного местного лидера.

Одесса Одесская область Слуга народа партии руководитель

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