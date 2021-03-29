После увольнения Тупицкого Зеленским сайт КСУ перестал работать

Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда 27 марта

Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда 27 марта

Фото: из открытых источников

Сайт Конституционного суда Украины не работает уже третьи сутки подряд, причины его исчезновения из сети до сих пор не известны.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже трое суток при попытке открыть сайт он не загружается.

В суде журналистам сказали, что сайт перестал работать из-за технической неисправности, которая все еще устанавливается.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

В тот же день Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем.