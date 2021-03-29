После увольнения Тупицкого Зеленским сайт КСУ перестал работать
Сайт Конституционного суда Украины не работает уже третьи сутки подряд, причины его исчезновения из сети до сих пор не известны.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.
Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже трое суток при попытке открыть сайт он не загружается.
В суде журналистам сказали, что сайт перестал работать из-за технической неисправности, которая все еще устанавливается.
Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.
В тот же день Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем.