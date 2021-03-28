Спостерігачі фіксують перші порушення на довиборах в Раду

В основному це недостатня кількість скриньок і процедурні порушення

В основному це недостатня кількість скриньок і процедурні порушення

Фото: із відкритих джерел

На довиборах до Верховної ради, які сьогодні проходять в Івано-Франківській та Донецькій областях, спостерігачі зафіксували перші порушення.

Про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА", передає RegioNews.

Так, в окрузі №87 на Франківщині виявили неприбрану агітацію на опорах ліній електропередач, а також платну рекламу у соцмережах.

Повідомляється, що ДВК № 260513 у Молодкові Надвірнянського району відкрилася із запізненням у 30 хвилин. Там не встигли завчасно виготовити контрольні талони, кинути їх у скриньку для голосування.

Крім того, у селищі Ланчин Надвірнянського району на дільниці № 260491 виборець проголосував за водійським посвідченням. Члени ДВК видали йому бюлетень, щоб не входити в конфлікт.

В окрузі №50, що на Донеччині за інформацією спостерігачів, на виборчій дільниці №141073 наявні лише 4 скриньки для бюлетенів з 6, дві інші знаходяться у незадовільному стані.

На одній з дільниць у Покровську, на ранковому засіданні комісія вкинула контрольні талони без печатки, але, виявивши помилку, склала відповідний акт. На іншій дільниці спостерігачі зафіксували, що не був оформлений список виборців для голосування за місцем перебування.

Також на декількох дільницях не вівся протокол ранкового засідання. А на дільниці в школі в Добропіллі наявні лише три урни для голосування, одна з них - для людей з ознаками ГРВІ.

Також ОПОРА повідомляє про недотримання карантинних заходів. Зокрема, на дільниці №140769 члени комісії вдягли маски тільки після зауваження. На дільниці в Мирнограді без захисної маски перебував секретар.

Нагадаємо, у Донецькій та Івано-Франківській областях проходять довибори у Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів беруть 32 кандидати.