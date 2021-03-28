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28 марта 2021, 20:18 167

Довыборы в Раду на Франковщине: объявили результаты экзит-пола

28 марта 2021, 20:18 167
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Фото: из открытых источников
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Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты экзит-пола выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщается на сайте группы, передает RegioNews.

Согласно результатам экзит-пола, по состоянию на 18:00 наибольшее число голосов получил Шевченко Александр Леонидович от партии "За будущее", его результат - 32,4%.

Второе место занял Руслан Кошулинский от ВО "Свобода", он набрал 31,6%. Василий Вирастюк от "Слуги народа" получил 29,4% голосов избирателей. Остальные кандидаты не смогли набрать более 5% голосов.

Экзит-пол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%. Количество результативных интервью - 3892", говорится в сообщении.

Опрос проходил методом face-to-face на выходе с участков. Результаты фиксировались интервьюером с применением электронных планшетов.

Напомним, в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.

Также сообщалось, что явка на довыборах в Раду по состоянию на 12 часов составляет менее 10%. Позже стало известно, что явка на обоих округах резко выросла.

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