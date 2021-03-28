Промежуточные выборы в Раду: явка на обоих округах резко выросла

В ЦИК заявляют, что довыборы проходят спокойно

В ЦИК заявляют, что довыборы проходят спокойно

Фото: galka.if.ua

По состоянию на 16 часов явка на округах №50 и №87 в Донецкой и Ивано-Франковской областях, где проходят промежуточные выборы народных депутатов, возросла.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.

Так, в округе №50 в Донецкой области явка избирателей на указанное время составила 16,18%. По состоянию на 12:00 ЦИК сообщала о явке 8,2%.

Также по состоянию на 16 часов в округе №87, что на территории Ивано-Франковской области, явка составила 23,72%, в 12:00 дня этот показатель составлял 7,71%. В течение четырех часов явка избирателей в этом округе выросла втрое.

Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО №50 состоянию на 16 часов составила 32,22%, а в ОВО №87 - 26,58%", - рассказали в ЦИК.

В Комиссии добавили, что голосование идет в штатном режиме и будет продолжаться до 20:00 вечера.

Напомним, в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.

Также сообщалось, что явка на довыборах в Раду по состоянию на 12 часов составляет менее 10%.