На Одещині відбудуться проміжні вибори місцевих депутатів
Вибори пройдуть у найближчу неділю, 28 березня
Вибори пройдуть у найближчу неділю, 28 березня
В Одеській області відбудуться проміжні вибори депутатів селищних та сільських рад в п'яти районах регіону.
Про це повідомляє RegioNews посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.
Так, в неділю будуть обирати депутатів до восьми селищних та сільських радах в Одеському, Березівському, Болградському, Білгород-Дністровському та Роздільнянському районах.
На дільницях чергуватимуть поліцейські - вони забезпечуватимуть громадський порядок. Вибори пройдуть з дотриманням карантинних вимог.
Нагадаємо, 27 березня в Івано-Франківській області розпочався "день тиші" - останній день перед голосуванням на довиборах у Верховну Раду України, яке відбудеться завтра, у неділю, на 87 виборчому окрузі.
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