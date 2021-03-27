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27 березня 2021, 14:39 84

На Одещині відбудуться проміжні вибори місцевих депутатів

27 березня 2021, 14:39 84
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Вибори пройдуть у найближчу неділю, 28 березня
Вибори пройдуть у найближчу неділю, 28 березня
Фото: з відкритих джерел
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В Одеській області відбудуться проміжні вибори депутатів селищних та сільських рад в п'яти районах регіону.

Про це повідомляє RegioNews посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.

Так, в неділю будуть обирати депутатів до восьми селищних та сільських радах в Одеському, Березівському, Болградському, Білгород-Дністровському та Роздільнянському районах.

На дільницях чергуватимуть поліцейські - вони забезпечуватимуть громадський порядок. Вибори пройдуть з дотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, 27 березня в Івано-Франківській області розпочався "день тиші" - останній день перед голосуванням на довиборах у Верховну Раду України, яке відбудеться завтра, у неділю, на 87 виборчому окрузі.

вибори регіони голосування Кандидат Одеська область

 
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