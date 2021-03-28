Явка на довыборах в Раду по состоянию на 12 часов составляет менее 10% - ЦИК

В двух областях за места в парламенте соревнуются 32 кандидата

В двух областях за места в парламенте соревнуются 32 кандидата

Фото: из открытых источников

На промежуточных выборах народных депутатов в избирательных округах №87 и №50 в Донецкой и Ивано-Франковской областях явка по состоянию на 12:00 не превышает 10%.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.

В ЦИК... поступила предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12:00", - говорится в сообщении.

Так, явка избирателей в округе №50 Донецкой области составила 8,2%, а в округе №87 на Прикарпатье - 7,71%.

Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей по состоянию на 12:00 составляла: в ОВО №50 - 18,18%, а в ОВО №87 - 11,88%", - добавили в ЦИК.

В Комиссии отмечают, что голосование продолжается в штатном режиме, чрезвычайных происшествий не было зафиксировано.

Напомним, в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.