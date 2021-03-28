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28 березня 2021, 12:35 81

У МОЗ анонсували договори на поставку вакцини із США

28 березня 2021, 12:35 81
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У відомстві запевняють, що вони будуть укладені найближчим часом
У відомстві запевняють, що вони будуть укладені найближчим часом
Фото: із відкритих джерел
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Україна днями може укласти договори із постачання вакцин американського виробництва.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

Журналісти поставили запитання міністру, чи вів він переговори із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Степанов відповів, що не може розголошувати подробиці, посилаючись на конфіденційність угоди.

Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року”, – розповів Степанов.

Він не уточнив, про постачання якої саме вакцини американського виробництва йде мова.

Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі”, – зазначив він.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

25 березня до України прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac.

вакцина МОЗ США Максим Степанов заява

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