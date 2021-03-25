До України прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac

25 березня 2021

Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов

Міська влада Харкова під керівництвом в. о. мера Ігоря Терехова зовсім провалили роботу по COVID-19. І катастрофа, про яку з початку року попереджали харківські медики та волонтери – тепер встановлени...