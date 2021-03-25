До України прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac
Сьогодні, 25 березня, в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, це перша партія із майже 2 мільйонів замовлених доз.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.
Відомо, що літак із препаратом прибув в аеропорт "Бориспіль" близько 19:00. Перша партія налічує 200 тисяч доз. Загалом Україна замовила 1 915 000 доз препарату.
Як заявляє посольство України в Китаї, вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень, її ефективність підтверджена офіційно.
Вона використовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.
Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.