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25 березня 2021, 19:28 48

До України прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac

25 березня 2021, 19:28 48
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Фото: Сегодня
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Сьогодні, 25 березня, в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, це перша партія із майже 2 мільйонів замовлених доз.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Відомо, що літак із препаратом прибув в аеропорт "Бориспіль" близько 19:00. Перша партія налічує 200 тисяч доз. Загалом Україна замовила 1 915 000 доз препарату.

Як заявляє посольство України в Китаї, вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень, її ефективність підтверджена офіційно.

Вона використовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

вакцина Китай коронавірус ліки МОЗ

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