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27 березня 2021, 12:13 14

"Червону" зону карантину розширили ще на 2 області

27 березня 2021, 12:13 14
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Тепер "червоними" є 13 з 24 регіонів
Тепер "червоними" є 13 з 24 регіонів
Фото: з відкритих джерел
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У суботу, 27 березня, в Україні оновили список карантинних зон. Так, в "червону" зону додалися ще Рівненська та Чернігівська області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Крім двох нових областей, "червоними" є Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.

Водночас у "помаранчевій" зоні - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області.

Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.

Раніше повідомлялося, що ще одна область України опинилася під загрозою потрапляння в "червону зону".

карантин МОЗ регіони область червона зона локдаун

 
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