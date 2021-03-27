"Червону" зону карантину розширили ще на 2 області
Тепер "червоними" є 13 з 24 регіонів
Тепер "червоними" є 13 з 24 регіонів
У суботу, 27 березня, в Україні оновили список карантинних зон. Так, в "червону" зону додалися ще Рівненська та Чернігівська області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Крім двох нових областей, "червоними" є Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.
Водночас у "помаранчевій" зоні - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області.
Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.
Раніше повідомлялося, що ще одна область України опинилася під загрозою потрапляння в "червону зону".
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