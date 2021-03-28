В Минздраве анонсировали договора на поставку вакцины из США
Украина дни может заключить договоры по поставкам вакцин американского производства.
Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Журналисты задали вопрос министру, вел ли он переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Степанов ответил, что не может разглашать подробности, ссылаясь на конфиденциальность соглашения.
Единственное, что я могу сказать, что буквально на днях, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво это делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. Это с лета прошлого года", - рассказал Степанов.
Он не уточнил, о поставках какой именно вакцины американского производства идет речь.
Можем ожидать на все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире", - отметил он.
Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.