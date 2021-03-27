На "червоному" Прикарпатті дозволили роботу дитсадків та шкіл
Починаючи з 29 березня в Івано-Франківській області відновлять свою роботу дитячі садки, а вже з 5 квітня - початкові класи школи.
Як передає RegioNews, таке рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Відновити навчально-виховний процес у закладах дошкільної освіти та серед учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл.... Термін: 29 березня для закладів дошкільної освіти, з 5 квітня для учнів 1-4 класів", - йдеться у повідомленні.
У протоколі засідання комісії зазначається, що серед умов відновлення роботи дитсадків та початкової школи є дотримання карантинних заходів:
- персонал таких закладів заходить до закладу і пересувається по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками;
- обов’язковий щоденний температурний скринінг;
- нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції на відстані не менше 1 м.
- обладнані місця з засобами індивідуального захисту, дезінфектори тощо.
У випадку, якщо на самоізоляції через COVID-19 перебуватимуть 50% дітей або освітян, такий заклад закриють на карантин.
Нагадаємо, 27 березня в Україні оновили список карантинних зон. Так, в "червону" зону додалися ще Рівненська та Чернігівська області.