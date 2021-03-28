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28 марта 2021, 11:46 71

Наблюдатели фиксируют первые нарушения на довыборах в Раду

28 марта 2021, 11:46 71
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В основном это недостаточное количество урн и процедурные нарушения
В основном это недостаточное количество урн и процедурные нарушения
Фото: из открытых источников
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На довыборах в Верховную Раду, которые сегодня проходят в Ивано-Франковской и Донецкой областях, наблюдатели зафиксировали первые нарушения.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА", передает RegioNews.

Так, в округе №87 на Франковщине обнаружили неубранную агитацию на опорах линий электропередач, а также платную рекламу в соцсетях.

Сообщается, что УИК № 260513 в Молодкове Надвирнянского района открылась с опозданием в 30 минут. Там не успели заранее изготовить контрольные талоны, бросить их в урну для голосования.

Кроме того, в поселке Ланчин Надвирнянского района на участке № 260491 избиратель проголосовал по водительскому удостоверению. Члены УИК выдали ему бюллетень, чтобы не входить в конфликт.

В округе №50, что в Донецкой области по информации наблюдателей, на избирательном участке №141073 имеются лишь 4 урны для бюллетеней из 6, две другие находятся в неудовлетворительном состоянии.

На одном из участков в Покровске, на утреннем заседании комиссия положила контрольные талоны без печати, но, обнаружив ошибку, составила соответствующий акт. На другом участке наблюдатели зафиксировали, что не был оформлен список избирателей для голосования по месту пребывания.

Также на нескольких участках не велся протокол утреннего заседания. А на участке в школе в Доброполье имеются лишь три урны для голосования, одна из них - для людей с признаками ОРВИ.

Также ОПОРА сообщает о несоблюдении карантинных мероприятий. В частности, на участке №140769 члены комиссии надели маски только после замечания. На участке в Мирнограде без защитной маски находился секретарь.

Напомним, в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.

выборы нарушения Ивано-Франковск голосование Донецкая область ОПОРА

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