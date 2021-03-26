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26 березня 2021, 22:01 10

Один із загиблих сьогодні на Донбасі - підполковник Сергій Коваль

26 березня 2021, 22:01 10
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Він - кадровий офіцер, випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту
Він - кадровий офіцер, випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту
Фото: Facebook військової частини А 2641
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Унаслідок ворожого обстрілу під Шумами Донецької області 26 березня загинув підполковник Сергій Коваль.

Про це повідомляє Військова частина А2641 на Facebook-сторінці, передає RegioNews.

З сумом повідомляємо, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України героїчно загинув наш побратим - підполковник Коваль Сергій Васильович, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кадровий офіцер, випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту, Сергій Коваль усе своє професійне життя присвятив Збройним Силам України. Пройшов складний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС. Неодноразово нагороджувався відомчими відзнаками та нагородами.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ЗАХИСНИКУ УКРАЇНИ З сумом повідомляємо, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи...

Posted by Військова частина А2641 on Friday, March 26, 2021

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі загинули четверо українських військових. Це сталося через мінометні обстріли окупантів.

Через це Зеленський проведе розмову з лідерами Нормандської четвірки. Він відзначив, що від початку 2021 року спостерігається зростання ескалації на Донбасі.

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