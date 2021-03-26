Один из погибших сегодня на Донбассе - подполковник Сергей Коваль

Он - кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института

Он - кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института

Фото Facebook военной части А 2641

Об этом сообщает Военная часть А2641 на Facebook-странице, передает RegioNews.

С грустью сообщаем, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины героически погиб наш побратим - подполковник Коваль Сергей Васильевич, - говорится в сообщении.

Отмечается, что кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института, Сергей Коваль всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным Силам Украины. Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны – участник АТО/ООС. Неоднократно награждался ведомственными отличиями и наградами.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ЗАХИСНИКУ УКРАЇНИ З сумом повідомляємо, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи... Posted by Військова частина А2641 on Friday, March 26, 2021

Как сообщалось, сегодня на Донбассе погибли четверо украинских военных. Это произошло из-за минометных обстрелов оккупантов.

Из-за этого Зеленский проведет беседу с лидерами Нормандской четверки. Он отметил, что с начала 2021 года наблюдается рост эскалации на Донбассе.