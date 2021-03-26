Один из погибших сегодня на Донбассе - подполковник Сергей Коваль
Вследствие вражеского обстрела под Шумами Донецкой области 26 марта погиб подполковник Сергей Коваль.
Об этом сообщает Военная часть А2641 на Facebook-странице, передает RegioNews.
С грустью сообщаем, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины героически погиб наш побратим - подполковник Коваль Сергей Васильевич, - говорится в сообщении.
Отмечается, что кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института, Сергей Коваль всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным Силам Украины. Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны – участник АТО/ООС. Неоднократно награждался ведомственными отличиями и наградами.
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ЗАХИСНИКУ УКРАЇНИ З сумом повідомляємо, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи...Posted by Військова частина А2641 on Friday, March 26, 2021
Как сообщалось, сегодня на Донбассе погибли четверо украинских военных. Это произошло из-за минометных обстрелов оккупантов.
Из-за этого Зеленский проведет беседу с лидерами Нормандской четверки. Он отметил, что с начала 2021 года наблюдается рост эскалации на Донбассе.