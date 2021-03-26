08:56  26 марта
В Украине продолжает рости количество новых случаев заражения COVID-19
13:50  26 марта
В Запорожье обрушилось шестиэтажное здание
18:30  26 марта
От начала суток в ООС оккупанты дважды прицельно обстреливали наши позиции
UA | RU
UA | RU
26 марта 2021, 22:01 10

Один из погибших сегодня на Донбассе - подполковник Сергей Коваль

26 марта 2021, 22:01 10
Читайте також українською мовою
Он - кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института
Он - кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института
Фото Facebook военной части А 2641
Читайте також
українською мовою

Вследствие вражеского обстрела под Шумами Донецкой области 26 марта погиб подполковник Сергей Коваль.

Об этом сообщает Военная часть А2641 на Facebook-странице, передает RegioNews.

С грустью сообщаем, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины героически погиб наш побратим - подполковник Коваль Сергей Васильевич, - говорится в сообщении.

Отмечается, что кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института, Сергей Коваль всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным Силам Украины. Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны – участник АТО/ООС. Неоднократно награждался ведомственными отличиями и наградами.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ЗАХИСНИКУ УКРАЇНИ З сумом повідомляємо, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи...

Posted by Військова частина А2641 on Friday, March 26, 2021

Как сообщалось, сегодня на Донбассе погибли четверо украинских военных. Это произошло из-за минометных обстрелов оккупантов.

Из-за этого Зеленский проведет беседу с лидерами Нормандской четверки. Он отметил, что с начала 2021 года наблюдается рост эскалации на Донбассе.

Донбасс ООС РФ обстрелы погибшие оккупанты

Зеленский проводит консультации с руководством "нормандской четверки" из-за обстрелов на Донбассе
26 марта 2021, 20:32
От начала суток в ООС оккупанты дважды прицельно обстреливали наши позиции
26 марта 2021, 18:30
Обострение на Донбассе: Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное заседание
26 марта 2021, 17:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua