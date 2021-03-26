Обострение на Донбассе: Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное заседание

Выработают официальную позицию и конкретные решения

Выработают официальную позицию и конкретные решения

Фото из открытых источников

Из-за смерти 4 военных на Донбассе украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное заседание.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ на Facebook-странице, передает RegioNews.

В настоящее время Украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащих, которые погибли за Украину, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам заседания украинская делегация предложит конкретные решения и официальную позицию.

- Сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку ШУМИ в результаті обстрілу противником наших позицій загинуло четверо... Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Friday, March 26, 2021

Как сообщалось, сегодня на Донбассе погибли четверо украинских военных. Это произошло из-за минометных обстрелов оккупантов.