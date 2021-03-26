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26 марта 2021, 17:55 22

Обострение на Донбассе: Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное заседание

26 марта 2021, 17:55 22
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Выработают официальную позицию и конкретные решения
Выработают официальную позицию и конкретные решения
Фото из открытых источников
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Из-за смерти 4 военных на Донбассе украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное заседание.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ на Facebook-странице, передает RegioNews.

В настоящее время Украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание.

Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащих, которые погибли за Украину, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам заседания украинская делегация предложит конкретные решения и официальную позицию.

- Сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку ШУМИ в результаті обстрілу противником наших позицій загинуло четверо...

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Friday, March 26, 2021

Как сообщалось, сегодня на Донбассе погибли четверо украинских военных. Это произошло из-за минометных обстрелов оккупантов.

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