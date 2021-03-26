В ООС повідомили про нові порушення режиму "тиші" на Донбасі

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції наших захисників поруч населеного пункту Майорськ, окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В межах відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціям захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Широкіне, противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Станом на 7 годину ранку, 26 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано один ворожий обстріл українських позицій в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ” неподалік селища Світлодарськ.