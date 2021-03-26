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В ООС повідомили про нові порушення режиму "тиші" на Донбасі
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26 березня 2021, 08:09 3

В ООС повідомили про нові порушення режиму "тиші" на Донбасі

26 березня 2021, 08:09 3
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Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції наших захисників поруч населеного пункту Майорськ, окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В межах відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціям захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Широкіне, противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Станом на 7 годину ранку, 26 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано один ворожий обстріл українських позицій в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ” неподалік селища Світлодарськ.

ООС війна військова техніка бойовики обстріли

 
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