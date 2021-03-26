Справа Шеремета: суд Києва заявляє про втручання у діяльність суду присяжних

Суд поскаржився Вищій раді правосуддя та Офісу генпрокурора на масові акції протесту

Суд поскаржився Вищій раді правосуддя та Офісу генпрокурора на масові акції протесту

Фото з відкритих джерел

Шевченківський районний суд Києва заявляє про втручання у діяльність суду присяжних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Шевченківський райсуд Києва на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Відповідно до ч. 4 ст. 48 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", 26 березня 2021 року суд присяжних Шевченківського районного суду м. Києва, що здійснює судове провадження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за обвинуваченням Антоненка А.С., Кузьменко Ю.Л. та Дугарь Я.С., звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора з повідомленням про факти втручання в професійну діяльність суддів та вплив на суд присяжних при розгляді цього кримінального провадження, - ідеться в повідомленні.

Також в суді зауважили, що "кожне судове засідання у даній справі супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно тощо".

Крім того, прихильниками обвинувачених, в соцмережах, зокрема Facebook, гостро обговорюється хід розгляду справи. В публікаціях та коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, що мають характер погроз та закликів до розправи, з метою схиляння суду до прийняття рішення, необхідного певній групі осіб. До того ж, з боку сторони захисту лунають висловлювання, які мають ознаки тиску, - ідеться в повідомленні.

Шевченківський райсуд Києва просить громадян дотримуватись порядку під час судових засідань, не допускати висловлювань та поведінки, які суперечать вимогам закону та мають ознаки тиску на суд.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє про втручання у діяльність суду присяжних Відповідно до ч. 4 ст. 48... Posted by Шевченківський районний суд міста Києва on Friday, March 26, 2021

Як повідомлялося, 23 березня у справі Шеремета суд продовжив арешт Антоненку ще на два місяці. Суд тривав понад 5 годин.