Справа Шеремета: суд продовжив арешт Антоненку ще на два місяці
Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Це передає RegioNews з посиланням на трансляцію судового засідання.
Клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку...по 21 травня. Продовжити строк дії...цілодобового домашнього арешту Кузьменко по 21 травня...Продовжити строк дії обов’язків покладених на Дугарь...по 21 травня, — сказала суддя.
Так, суд залишив без задоволення клопотання адвокатів Антоненка та Кузьменко щодо пом’якшення їм запобіжних заходів.
Захист Антоненка клопотав про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Захист Кузьменко просив відпустити її на особисті поруки.
Як повідомлялося, сьогодні Антоненка доставлено в суд у "справі Шеремета", там продовжують дослідження доказів справи.
16 березня Антоненка не привезли в суд, його прихильники рушили до СІЗО. Вони провели мітинг біля Лук'янівського СІЗО, де тримають Андрія Антоненка.