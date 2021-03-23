16:38  23 березня
В Україні не будуть запроваджувати загальнонаціональний локдаун — Степанов
18:30  23 березня
Очільник Міненерго задекларував майже 12 млн за відсотками в Ощадбанку
18:06  23 березня
Війна на Донбасі: окупанти тричі зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 березня 2021, 21:30 6

Справа Шеремета: суд продовжив арешт Антоненку ще на два місяці

23 березня 2021, 21:30 6
Читайте также на русском языке
Суд тривав понад 5 годин
Суд тривав понад 5 годин
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Це передає RegioNews з посиланням на трансляцію судового засідання.

Клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку...по 21 травня. Продовжити строк дії...цілодобового домашнього арешту Кузьменко по 21 травня...Продовжити строк дії обов’язків покладених на Дугарь...по 21 травня, — сказала суддя.

Так, суд залишив без задоволення клопотання адвокатів Антоненка та Кузьменко щодо пом’якшення їм запобіжних заходів.

Захист Антоненка клопотав про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Захист Кузьменко просив відпустити її на особисті поруки.

Як повідомлялося, сьогодні Антоненка доставлено в суд у "справі Шеремета", там продовжують дослідження доказів справи.

16 березня Антоненка не привезли в суд, його прихильники рушили до СІЗО. Вони провели мітинг біля Лук'янівського СІЗО, де тримають Андрія Антоненка.

Раніше, 22 травня 2020 року у справі Шеремета завершили досудове розслідування.

суд арешт Юлія Кузьменко Справа Шеремета Яна Дугарь Андрій Антоненко

Суд обрав запобіжний захід активісту Сорду
23 березня 2021, 15:32
Біля Печерського райсуду мітингують на підтримку затриманого під ОП активіста
23 березня 2021, 14:44
Венеційська комісія надала висновок щодо закону про реформу КСУ
22 березня 2021, 20:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua