Справа Шеремета: суд продовжив арешт Антоненку ще на два місяці

Суд тривав понад 5 годин

Суд тривав понад 5 годин

Фото з відкритих джерел

Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Це передає RegioNews з посиланням на трансляцію судового засідання.

Клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку...по 21 травня. Продовжити строк дії...цілодобового домашнього арешту Кузьменко по 21 травня...Продовжити строк дії обов’язків покладених на Дугарь...по 21 травня, — сказала суддя.

Так, суд залишив без задоволення клопотання адвокатів Антоненка та Кузьменко щодо пом’якшення їм запобіжних заходів.

Захист Антоненка клопотав про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Захист Кузьменко просив відпустити її на особисті поруки.

Як повідомлялося, сьогодні Антоненка доставлено в суд у "справі Шеремета", там продовжують дослідження доказів справи.

16 березня Антоненка не привезли в суд, його прихильники рушили до СІЗО. Вони провели мітинг біля Лук'янівського СІЗО, де тримають Андрія Антоненка.

Раніше, 22 травня 2020 року у справі Шеремета завершили досудове розслідування.