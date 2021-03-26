Дело Шеремета: суд Киева заявляет о вмешательстве в деятельность суда присяжных

Суд пожаловался Высшему совету правосудия и Офису генпрокурора на массовые акции протеста

Суд пожаловался Высшему совету правосудия и Офису генпрокурора на массовые акции протеста

Фото из открытых источников

Шевченковский районный суд Киева заявляет о вмешательстве в деятельность суда присяжных в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Шевченковский райсуд Киева на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Согласно ч. 4 ст. 48 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", 26 марта 2021 года суд присяжных Шевченковского районного суда г. Киева, который осуществляет судебное производство в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению Антоненко А.С., Кузьменко Ю.Л. и Дугарь Я.С., обратился в Высший совет правосудия и в Офис генерального прокурора с сообщением о фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влияние на суд присяжных при рассмотрении этого уголовного производства, - говорится в сообщении.

Также в суде отметили, что "каждое судебное заседание по данному делу сопровождается организацией массовых акций протеста возле здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и тому подобное".

Кроме того, сторонниками обвиняемых, в соцсетях, в частности Facebook, остро обсуждается ход рассмотрения дела. В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, которые имеют характер угроз и призывов к расправе, с целью склонения суда к принятию решения, необходимого для определенной группы пользователей. К тому же, со стороны защиты звучат высказывания, которые имеют признаки давления, - говорится в сообщении.

Шевченковский райсуд Киева просит граждан соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє про втручання у діяльність суду присяжних Відповідно до ч. 4 ст. 48... Posted by Шевченківський районний суд міста Києва on Friday, March 26, 2021

Как сообщалось, 23 марта в делу Шеремета суд продлил арест Антоненко еще на два месяца. Суд длился более 5 часов.