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19 січня 2021, 10:59 396

У Харківській ОДА значно скоротили кількість чиновників в райадміністраціях

19 січня 2021, 10:59 396
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Кількість чиновників зменшили вдвічі
Кількість чиновників зменшили вдвічі
Фото: з відкритих джерел
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Голова Харківської обласної державної адміністрації Айна Тимчук затвердила граничну чисельність працівників районних державних адміністрацій.

Відповідне розпорядження №3 опубліковано на сайті Харківської ОДА, передає RegioNews.

Згідно з розпорядженням, тепер всього у всіх РДА допускається 943 працівники. Раніше в РДА допускалася наявність 2778 працівників (без апарату - 2036).

Крім того, найбільшу кількість чиновників затвердили для Харківської районної державної адміністрації - 193. Далі йдуть три РДА з однаковою граничною чисельністю чиновників: Ізюмська, Лозівська і Чугуївська - по 159. У Богодухівській, Красноградської й Куп'янської райдержадміністраціях допускається по 91 чиновнику.

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив головам ОДА попередити голів усіх райдержадміністрацій про майбутнє звільнення з займаних посад.

чиновники РДА Харківська область посада Постанова
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