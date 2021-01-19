У Харківській ОДА значно скоротили кількість чиновників в райадміністраціях

Кількість чиновників зменшили вдвічі

Кількість чиновників зменшили вдвічі

Фото: з відкритих джерел

Відповідне розпорядження №3 опубліковано на сайті Харківської ОДА, передає RegioNews.

Згідно з розпорядженням, тепер всього у всіх РДА допускається 943 працівники. Раніше в РДА допускалася наявність 2778 працівників (без апарату - 2036).

Крім того, найбільшу кількість чиновників затвердили для Харківської районної державної адміністрації - 193. Далі йдуть три РДА з однаковою граничною чисельністю чиновників: Ізюмська, Лозівська і Чугуївська - по 159. У Богодухівській, Красноградської й Куп'янської райдержадміністраціях допускається по 91 чиновнику.

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив головам ОДА попередити голів усіх райдержадміністрацій про майбутнє звільнення з займаних посад.