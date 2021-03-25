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25 березня 2021, 17:45

Стало відомо, коли Миколаївщина перейде у "червону" зону карантину

25 березня 2021, 17:45
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"Червона" зона означає введення найжорсткіших карантинних заходів
"Червона" зона означає введення найжорсткіших карантинних заходів
Фото з відкритих джерел
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У Миколаївській області вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Регіон за показниками ввійшов у цю зону.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише RegioNews.

Комісія з ТЕБ та НС затвердила посилення карантину в області з 27 березня.

"Червона" зона означає введення найжорсткіших карантинних заходів. До них належать заборона на прийом відвідувачів у ресторанах, на роботу ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі. Крім того, в регіонах цієї зони обов'язковий масковий режим на вулиці та у громадських місцях.

При цьому місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на транспорті.

Нагадаємо, Миколаїв посилив карантин з 24 березня до 4 квітня.

коронавірус Україна карантин Миколаїв Обмеження

 
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