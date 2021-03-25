Стало відомо, коли Миколаївщина перейде у "червону" зону карантину

"Червона" зона означає введення найжорсткіших карантинних заходів

"Червона" зона означає введення найжорсткіших карантинних заходів

Фото з відкритих джерел

У Миколаївській області вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Регіон за показниками ввійшов у цю зону.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише RegioNews.

Комісія з ТЕБ та НС затвердила посилення карантину в області з 27 березня.

"Червона" зона означає введення найжорсткіших карантинних заходів. До них належать заборона на прийом відвідувачів у ресторанах, на роботу ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі. Крім того, в регіонах цієї зони обов'язковий масковий режим на вулиці та у громадських місцях.

При цьому місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на транспорті.

Нагадаємо, Миколаїв посилив карантин з 24 березня до 4 квітня.