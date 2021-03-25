Стало відомо, коли Миколаївщина перейде у "червону" зону карантину
"Червона" зона означає введення найжорсткіших карантинних заходів
"Червона" зона означає введення найжорсткіших карантинних заходів
У Миколаївській області вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Регіон за показниками ввійшов у цю зону.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише RegioNews.
Комісія з ТЕБ та НС затвердила посилення карантину в області з 27 березня.
"Червона" зона означає введення найжорсткіших карантинних заходів. До них належать заборона на прийом відвідувачів у ресторанах, на роботу ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі. Крім того, в регіонах цієї зони обов'язковий масковий режим на вулиці та у громадських місцях.
При цьому місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на транспорті.
Нагадаємо, Миколаїв посилив карантин з 24 березня до 4 квітня.
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