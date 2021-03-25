ДТП з українцями у Польщі: в лікарні помер ще один постраждалий
Ще один громадянин України, який постраждав в ДТП автобуса 6 березня, помер у лікарні польського міста Жешув.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на генерального консула України в Любліні Василя Павлюка, передає RegioNews.
Напередодні в лікарні помер чоловік - шоста жертва автокатастрофи українського автобуса", - розповів Павлюк.
Він додав, що тіло загиблого планують сьогодні перевезти в Україну.
Транспорт для перевезення тіла зобов'язалася надати страхова компанія, в якій українець був застрахований.
Нагадаємо, 6 березня приблизно на тому ж місці, поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.
Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.
7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.
Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.