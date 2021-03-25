13:25  25 березня
МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей - "червоні"
13:06  25 березня
Протест на Банковій: суд переніс обрання запобіжних заходів двом підозрюваним
08:11  25 березня
На Донбасі зафіксували сім порушень режиму "тиші": гатили із гранатометів та кулеметів
UA | RU
UA | RU
25 березня 2021, 14:35 20

ДТП з українцями у Польщі: в лікарні помер ще один постраждалий

25 березня 2021, 14:35 20
Читайте также на русском языке
У лікарняних закладах залишаються ще двоє постраждалих в ДТП, у тому числі жінка у важкому стані
У лікарняних закладах залишаються ще двоє постраждалих в ДТП, у тому числі жінка у важкому стані
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ще один громадянин України, який постраждав в ДТП автобуса 6 березня, помер у лікарні польського міста Жешув.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на генерального консула України в Любліні Василя Павлюка, передає RegioNews.

Напередодні в лікарні помер чоловік - шоста жертва автокатастрофи українського автобуса", - розповів Павлюк.

Він додав, що тіло загиблого планують сьогодні перевезти в Україну.

Транспорт для перевезення тіла зобов'язалася надати страхова компанія, в якій українець був застрахований.

Нагадаємо, 6 березня приблизно на тому ж місці, поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.

Польща ДТП аварія смерть автобус

В Донецькій області на шахті загинув гірник
25 березня 2021, 12:13
У Чернівцях помер чоловік, який раніше отримав щеплення від COVID-19
24 березня 2021, 19:55
ДТП у Польщі: стало відомо про стан жінки, яка найбільше потерпіла в аварії
24 березня 2021, 17:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram