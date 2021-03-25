ДТП з українцями у Польщі: в лікарні помер ще один постраждалий

У лікарняних закладах залишаються ще двоє постраждалих в ДТП, у тому числі жінка у важкому стані

У лікарняних закладах залишаються ще двоє постраждалих в ДТП, у тому числі жінка у важкому стані

Фото: із відкритих джерел

Ще один громадянин України, який постраждав в ДТП автобуса 6 березня, помер у лікарні польського міста Жешув.

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