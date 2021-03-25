ДТП с украинцами в ​​Польше: в больнице скончался еще один пострадавший

В лечебных учреждениях остаются еще двое пострадавших в ДТП, в том числе женщина в тяжелом состоянии

В лечебных учреждениях остаются еще двое пострадавших в ДТП, в том числе женщина в тяжелом состоянии

Фото: из открытых источников

Еще один гражданин Украины, который пострадал в ДТП автобуса 6 марта, скончался в больнице польского города Жешув.

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