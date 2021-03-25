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25 марта 2021, 14:35 29

ДТП с украинцами в ​​Польше: в больнице скончался еще один пострадавший

25 марта 2021, 14:35 29
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В лечебных учреждениях остаются еще двое пострадавших в ДТП, в том числе женщина в тяжелом состоянии
В лечебных учреждениях остаются еще двое пострадавших в ДТП, в том числе женщина в тяжелом состоянии
Фото: из открытых источников
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Еще один гражданин Украины, который пострадал в ДТП автобуса 6 марта, скончался в больнице польского города Жешув.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, передает RegioNews.

Накануне в больнице умер мужчина - шестая жертва автокатастрофы украинского автобуса", - рассказал Павлюк.

Он добавил, что тело погибшего планируют сегодня перевезти в Украину.

Транспорт для перевозки тела обязалась предоставить страховая компания, в которой украинец был застрахован.

Напомним, 6 марта примерно на том же месте, вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.

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