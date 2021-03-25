ДТП с украинцами в Польше: в больнице скончался еще один пострадавший
Еще один гражданин Украины, который пострадал в ДТП автобуса 6 марта, скончался в больнице польского города Жешув.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, передает RegioNews.
Накануне в больнице умер мужчина - шестая жертва автокатастрофы украинского автобуса", - рассказал Павлюк.
Он добавил, что тело погибшего планируют сегодня перевезти в Украину.
Транспорт для перевозки тела обязалась предоставить страховая компания, в которой украинец был застрахован.
Напомним, 6 марта примерно на том же месте, вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.
Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.
7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.
Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.