На Волині СБУ спіймала шпигуна білоруського КДБ

Він збирав інформацію про захищеність кордону, порядок його охорони та прикордонників

Він збирав інформацію про захищеність кордону, порядок його охорони та прикордонників

Фото: з відкритих джерел

У Волинської області контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила шпигунську діяльність агента білоруського КДБ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Громадянин Республіки Білорусь був завербований КДБ та цілеспрямовано приїхав на територію України для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності.

Агент мав виконати завдання щодо збору актуальної інформації про ситуацію у прикордонні:

стан захищеності державного кордону України;

порядок його охорони;

технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;

характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників і митників тощо.

З цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС України з числа "секретоносіїв".

Окрім отримання розвідувальної інформації, куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через державний кордон.

Отримані контррозвідкою СБУ дані свідчать про те, що ця діяльність мала на меті організацію провокацій та створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь.

Наразі громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи.