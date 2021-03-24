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24 березня 2021, 17:59 634

У Києві поліцейському повідомили про підозру у побитті перехожого

24 березня 2021, 17:59 634
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Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі
Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі
Фото з відкритих джерел
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У Києві інспектора управління патрульної поліції повідомили про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень перехожому — під час конфлікту з чоловіком правоохоронець застосував сльозогінний газ і побив його.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами слідства, під час несення служби на території Деснянського району Києва у патрульного поліцейського виник словесний конфлікт із перехожим, який, на його думку, був у нетверезому стані. Надалі, не маючи ніяких підстав для застосування спецзасобів, правоохоронець застосував щодо громадянина сльозогінний газ і завдав йому кілька ударів.

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури повідомлений про підозру інспектор управління патрульної поліції за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). У разі доведення провини підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві поліцейський накинувся з кулаками на відвідувачку супермаркету без маски.

суд Україна Київ поліція правоохоронці

 
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