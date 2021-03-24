У Львові транспорт працюватиме в особливому режимі

Місто нині перебуває у "червоній" зоні карантину

Місто нині перебуває у "червоній" зоні карантину

Фото з відкритих джерел

Громадський транспорт Львова, який перебуває у "червоній зоні" за рівнем небезпеки поширення коронавірусу, продовжить свою роботу, але в умовах посилених карантинних вимог.

Відповідне рішення міської комісії з ТЕБ та НС опублікував на своїй Facebook-сторінці міський голова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Так, згідно з рішенням комісії, школярі залишаються на дистанційному навчанні.

Мер також додав, що у Львові буде заборонено роботу непродовольчих ринків; закладів харчування, крім онлайн-замовлення та "на винос"; торгово-розважальних центрів; розважальних закладів і нічних клубів; усі масові заходи.

Дозволено працювати аптекам, зоомагазинам, магазинам з продажу побутової хімії та засобів гігієни, квітковим та насіннєвим магазинам, магазинам з продажу засобів зв’язку, майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів. Салони краси, фітнес-центри, спортивні зали та басейн можуть приймати відвідувачів лише за попереднім індивідуальним записом.

Рішення комісії з надзвичайних ситуацій Заборонено роботу: - непродовольчих ринків; - закладів харчування, крім... Posted by Андрій Садовий on Wednesday, March 24, 2021

Нагадаємо, у Львові локдаун продовжили до 4 квітня.