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24 марта 2021, 19:37 7

Просьба перевозчиков Киева остановить маршрутки близка к манипуляции - Кличко

24 марта 2021, 19:37 7
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Мэр столицы прокомментировал просьбу перевозчиков официально остановить маршрутки
Мэр столицы прокомментировал просьбу перевозчиков официально остановить маршрутки
Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что просьба Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области запретить работу маршруток из-за угрозы банкротства является манипулятивной.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Это близко к манипуляции "запретите нам, пожалуйста, работать, потому что у нас убытки". Так же я могу сказать, что сегодня весь транспорт в Киеве дотационный. Он некоммерческий. Частные перевозчики должны решать по своему усмотрению, а в этом плане "запретите, пожалуйста, мне, потому что я не смогу возить" - это манипуляция", - заявил Кличко.

Он также призвал киевлян без необходимости не пользоваться общественным транспортом и оставаться дома.

Напомним, ранее маршрутчики анонсировали повышение стоимости проезда в Киеве до 10 гривен и призвали власти официально запретить работу маршруток, чтобы избежать банкротства перевозчиков.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко пригрозил запретить перевозки за несоблюдение карантинных норм.

Киев транспорт заявление маршрутки Виталий Кличко

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