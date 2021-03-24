Просьба перевозчиков Киева остановить маршрутки близка к манипуляции - Кличко

Мэр столицы прокомментировал просьбу перевозчиков официально остановить маршрутки

Мэр столицы прокомментировал просьбу перевозчиков официально остановить маршрутки

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Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Это близко к манипуляции "запретите нам, пожалуйста, работать, потому что у нас убытки". Так же я могу сказать, что сегодня весь транспорт в Киеве дотационный. Он некоммерческий. Частные перевозчики должны решать по своему усмотрению, а в этом плане "запретите, пожалуйста, мне, потому что я не смогу возить" - это манипуляция", - заявил Кличко.

Он также призвал киевлян без необходимости не пользоваться общественным транспортом и оставаться дома.

Напомним, ранее маршрутчики анонсировали повышение стоимости проезда в Киеве до 10 гривен и призвали власти официально запретить работу маршруток, чтобы избежать банкротства перевозчиков.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко пригрозил запретить перевозки за несоблюдение карантинных норм.