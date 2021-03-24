У Києві наведуть порядок зі стихійною торгівлею біля станції метро "Героїв Дніпра"

Влада планує створити пільгові робочі місця для торгівлі та забезпечити відповідні санітарні умови

Влада планує створити пільгові робочі місця для торгівлі та забезпечити відповідні санітарні умови

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, голови міжфракційного об’єднання "Успішний Київ" Владислава Трубіцина.

Рішення про ліквідацію протиправної торгівлі, відновлення благоустрою та створення легальних ярмарків були ухвалені за результатами виїзної наради, у якій взяли участь депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, начальник відділу контролю за благоустроєм Оболонської РДА Антон Замараєв, керівник комунального підприємства "Міський магазин" Аман Моламов, в. о. керівника КП "Поділ-Нерухомість" Ігор Шевченко, представники Держпродспоживслужби та Національної поліції України.

За словами Владислава Трубіцина, стихійна торгівля біля станції метро "Героїв Дніпра" перетворилась на щоденне випробування для місцевих мешканців.

"Відтоді, як я став депутатом Київради, мене мало не щодня запитують, що робити зі нелегальною торгівлею на Героїв Дніпра. Нелегальні торговці захопили величезну територію на шляху від метро до житлових будинків, і фактично позбавили мешканців права на безпечне та комфортне середовище. Щоразу, як люди йдуть до метро, вони долають антисанітарію та гори сміття. Їм хочеться забути це, наче жахливий сон", – заявив депутат.

Він також додав, що нелегальну торгівлю не слід ототожнювати з бабусями, які продають овочі зі своєї грядки.

"Людина не може просто так стати будь-де і продавати, що вона хоче. Ті, хто тут нелегально торгує, платять певну суму за те, щоб їх не чіпали. Ми переможемо незаконну торгівлю, і тут буде створений ярмарок, на якому буде можливість продавати городину легально. Також на ньому будуть пільгові місця, які дозволять торгувати безкоштовно тим, хто цього потребує. На ярмарку здійснюватиметься санітарний контроль, вивезення сміття та будуть вільними проходи до метро. Також – це робочі місця, які створює київська влада", – додав Трубіцин.

Голова комунального підприємства "Міський магазин" Аман Моламов також повідомив, що міська влада створить місця для легальної торгівлі городиною та продуктами власного виробництва на базі ярмарків по обидва боки вулиці Героїв Дніпра.

"Мешканці мають потребу купувати фермерські продукти, тому ми створимо легальну ярмарку. Торгівля на ній здійснюватиметься у чітко встановлених місцях та з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог. Ситуація, як у випадку зі стихійною торгівлею, коли під час пандемії здійснюється торгівля продуктами харчування фактично з землі, без використання жодних засобів захисту, у випадку з легальною торгівлею неможлива", – повідомив Моламов.

Нагадаємо, напередодні у Київраді було ініційовано створення комісії, що боротиметься з незаконною торгівлею в столиці. Таку пропозицію на засіданні міжфракційного об’єднання "Успішний Київ" висунув його голова Владислав Трубіцин.