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24 марта 2021, 19:06 123

Данилов о локдауне: на карантин может быть закрыта вся страна

24 марта 2021, 19:06 123
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Секретарь СНБО не исключает варианта введения строгих ограничений на всей территории государства
Фото: из открытых источников
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В случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19 в Украине власти могут ввести общегосударственный локдаун.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает RegioNews.

Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте", - сказал он.

Данилов добавил, что в ближайшее время СНБО может провести отдельное заседание по поводу эпидемии коронавируса в Украине. Он также ответил на вопрос, может ли Совет нацбезопасности обсуждать всеукраинский локдаун.

Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая община, согласно закону, должна самостоятельно принимать решение, надо ей закрываться, или вводить другие ограничения", - заявил Алексей Данилов.

Напомним, ранее министр Степанов заявил, что в Украине не будут вводить общенациональный локдаун.

коронавирус СНБО карантин Алексей Данилов локдаун

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