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22 березня 2021, 10:45 84

Людей в.о. мера Харкова Терехова накрили на роботі з "конвертом". Історію хочуть зам’яти

22 березня 2021, 10:45 84
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Гроші з "конвертцентру" йшли на фінансування виборчої кампанії
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На початку березня СБУ викрило злочинну групу, що організувала в Харкові «конвертаційний центр». Через нього комунальні підприємства міста виводили гроші та конвертували їх у готівку, а курував процес в.о мера Ігор Терехов.

Про це RegioNews розповіло джерело в СБУ.

За словами джерела, куратором цих схем був начебто особисто в.о. міського голови Ігор Терехов. Злочинна група спеціалізувалася на розкраданні через фіктивні фірми бюджетних коштів лісогосподарських підприємств Харківщини, Донеччини та Луганщини, а також організувало конвертаційний центр в Харкові. "Клієнтами" цього "конверту" та фіктивних фірм була низка комунальних підприємств Харкова, які виводили через нього бюджетні кошти в "чорну" готівку.

Зараз близьке оточення Терехова, по-перше, намагається зам’яти цю кримінальну історію, а по-друге, хоче вирішити проблему з фінансуванням виборчої кампанії, адже, гроші з "конверту" йшли саме на вибори", - зазначає джерело в СБУ.

Нагадаємо, на початку березня СБУ офіційно повідомила, що виявила злочинну групу, яку організували посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей. Вони виводили державні кошти через фіктивні компанії. Потім державні гроші конвертували у готівку та привласнювали через фіктивні підприємства. Задокументовано, що крім державних лісгоспів послугами "конвертаційної" мережі користувалися комунальні підприємства Харкова.

Нагадаємо, 20 березня у міськраді Харкова звернулися до прокуратури через гуляння на Масляну, влаштовані Тереховим. Саме через ці гуляння у Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Раніше ми повідомляли, що Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" по ковіду.

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СБУ гроші розкрадання бюджет Харьків комунальні підприємства Ігор Терехов

 
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