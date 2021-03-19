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19 березня 2021, 20:41 11

Загроза нацбезпеці: РНБО доручила проаналізувати всі укази Януковича

19 березня 2021, 20:41 11
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Про це прийнято протокольне рішення
Про це прийнято протокольне рішення
Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки та оборони доручила органам влади проаналізувати укази експрезидента Віктора Януковича на предмет наявності у них загроз нацбезпеці.

Як передає RegioNews, про це повідомив на брифінгу у п’ятницю секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.

У нас на сьогодні є укази і розпорядження Віктора Федоровича Януковича, у минулому президента, який засуджений по 111 статті за державну зраду. Було надано доручення органам державної влади проаналізувати їх на предмет загроз нацбезпеці України, - сказав він.

Данілов додав, що відповідні органи влади отримали завдання зробити таку перевірку через протокольне рішення РНБО.

Як повідомлялося, сьогодні РНБО ввела жорсткі санкції проти 27 експосадовців. Подання були здійснені від Кабміну і СБУ.

Окрім цього, Рада нацбезпеки запровадила санкції щодо 19 компаній з надрокористування. Також РНБО ініціювала аудит усіх дозволів на надрокористування, які видавалися від 1994 року.

РНБО погроза безпека перевірки Віктор Янукович указ

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