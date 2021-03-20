Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо двох російських банків

Йдеться про Сбербанк та Промінвестбанк

Йдеться про Сбербанк та Промінвестбанк

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 11 березня про продовження санкцій щодо 2 російських банків – Сбербанку та Промінвестбанку.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт президента

Указом від 19 березня Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 11 березня.

Також президент ввів у дію інше рішення РНБО від 11 березня – "Про створення Центру протидії дезінформації".

Крім того, іншим указом президент ввів у дію рішення РНБО від 19 березня "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України".

Як зазначається в документі, своїм рішенням РНБО визнала недостатньо ефективною діяльність Кабінету міністрів щодо забезпечення проведення державної політики у сфері управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами.

Нагадаємо, СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції до Януковича та Азарова.