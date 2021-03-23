В Раді зареєстрували постанову про проведення виборів мера Харкова
Тепер депутати мають проголосувати за їхнє призначення
Тепер депутати мають проголосувати за їхнє призначення
У Верховній раді депутати зареєстрували постанову про проведення 31 жовтня 2021 року позачергових виборів мера Харкова.
Про це в Telegram повідомив заступник голови комітету парламенту з питань державної влади Олександр Качура, передає RegioNews.
Зареєстрували від комітету державної влади та місцевого самоврядування проект постанови №5292 про призначення позачергових виборів харківського міського голови на 31.10.2021 року", - написав депутат.
Нагадаємо, 17 березня комітет Ради підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь.
Читайте також: Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим.
"Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на БанковійВсі новини »
23 березня 2021, 10:37Позачергове засідання Ради, попередньо, пройде в п'ятницю - нардеп
22 березня 2021, 21:26Терехов перед виборами привласнив чужу розробку з боротьби з наркотиками
22 березня 2021, 17:43
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні