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23 березня 2021, 11:36 181

В Раді зареєстрували постанову про проведення виборів мера Харкова

23 березня 2021, 11:36 181
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Тепер депутати мають проголосувати за їхнє призначення
Тепер депутати мають проголосувати за їхнє призначення
Фото: flickr
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У Верховній раді депутати зареєстрували постанову про проведення 31 жовтня 2021 року позачергових виборів мера Харкова.

Про це в Telegram повідомив заступник голови комітету парламенту з питань державної влади Олександр Качура, передає RegioNews.

Зареєстрували від комітету державної влади та місцевого самоврядування проект постанови №5292 про призначення позачергових виборів харківського міського голови на 31.10.2021 року", - написав депутат.

Нагадаємо, 17 березня комітет Ради підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь.

Читайте також: Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим.

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