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22 марта 2021, 13:07 158

ДТП с украинцами в ​​Польше: на место отправился консул, полиция открыла дело

22 марта 2021, 13:07 158
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Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию для родственников пострадавших
Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию для родственников пострадавших
Фото: из открытых источников
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Работники правоохранительных органов Польши открыли дело по факту попадания в очередное смертельное ДТП автобуса с гражданами Украины.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает RegioNews.

Они будут устанавливать причины дорожно-транспортного происшествия. По словам Николенко, также на место аварии срочно отправился украинский консул.

Консул отправился на место аварии украинского автобуса для координации оказания медицинской помощи пострадавшим, решения вопроса возвращения в Украину четырех нетравмированных пассажиров", - написал он.

Кроме того, Министерство иностранных дел открыло горячую линию для родственников пострадавших в аварии: +48784138555.

Напомним, в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

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