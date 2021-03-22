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22 березня 2021, 10:58 1276

У Львові внаслідок аварії за участю автомобіля ДСНС загинула дитина

22 березня 2021, 10:58 1276
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Загинув 11-річний хлопчик
Загинув 11-річний хлопчик
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У Львові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті аварії загинув 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області, пише RegioNews.

Аварія сталася 21 березня під час того, як автомобіль ДСНС прямував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом.

"В результаті наїзду на аварійний люк, який знаходився на проїжджій частині, виникла трагедія. Кришка люка вилетіла з-під авто та потрапила під зустрічний автомобіль. В результаті трагедії загинув одинадцятирічний хлопчик, який перебував у салоні автомобіля", - повідомили рятувальники.

За інформацією місцевих ЗМІ, ДТП сталося близько 21:50 у Львові на вулиці Зеленій, 251.

Нагадаємо, днями в Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану вантажівку.

Україна ДТП Львів аварія аварія

 
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