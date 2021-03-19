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19 березня 2021, 21:03 6

Справа про повернення "Мотор Січ” у держвласність розглядається в суді – Данілов

19 березня 2021, 21:03 6
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Секретар РНБО вважає, що повернення станеться найближчим часом
Секретар РНБО вважає, що повернення станеться найближчим часом
Фото РБК-Україна
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Справа щодо повернення підприємства “Мотор Січ” у власність української держави наразі розглядається в Шевченківському районному суді Києва.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає RegioNews.

Сьогодні відбуваються певні процеси в юридичній площині (щодо повернення в законний спосіб в державну власність "Мотор Січ" — ред.) Я думаю, що найближчим часом ми вас проінформуємо в який спосіб це відбувається. Справа розглядається на сьогоднішній час в Шевченківському суді. Як тільки буде відповідне рішення, ми вас одразу проінформуємо, — розповів Данілов.

Данілов повідомляв, що підприємство "Мотор Січ” у Запоріжжі буде повернуто у власність українській державі найближчим часом.

Як повідомлялося 12 березня, законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати Раді найближчими тижнями. Відповідний законопроєкт про націоналізацію підприємства ще розробляється.

РНБО Олексій Данилов Мотор Січ державний контроль суд

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