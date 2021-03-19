Справа про повернення "Мотор Січ” у держвласність розглядається в суді – Данілов

Секретар РНБО вважає, що повернення станеться найближчим часом

Секретар РНБО вважає, що повернення станеться найближчим часом

Фото РБК-Україна

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає RegioNews.

Сьогодні відбуваються певні процеси в юридичній площині (щодо повернення в законний спосіб в державну власність "Мотор Січ" — ред.) Я думаю, що найближчим часом ми вас проінформуємо в який спосіб це відбувається. Справа розглядається на сьогоднішній час в Шевченківському суді. Як тільки буде відповідне рішення, ми вас одразу проінформуємо, — розповів Данілов.

Данілов повідомляв, що підприємство "Мотор Січ” у Запоріжжі буде повернуто у власність українській державі найближчим часом.

Як повідомлялося 12 березня, законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати Раді найближчими тижнями. Відповідний законопроєкт про націоналізацію підприємства ще розробляється.