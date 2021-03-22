Председатель райсуда на Закарпатье получил 5 лет тюрьмы за взятку

Еще одного судью осудили за коррупцию решением ВАКС

Еще одного судью осудили за коррупцию решением ВАКС

Фото: slovoidilo

Об этом стало известно из трансляции заседания суда, передает RegioNews.

Антона Гайдура признать виновным в предъявленном обвинении за 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в решении.

Судья получил 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет.

Напомним, 5 февраля Антона Гайдура уличили на "горячем" во время получения 15 тысяч гривен взятки. По данным следствия, он "попросил предоставить" неправомерную выгоду за удовлетворение гражданского иска, и получил эти деньги от физического лица.

18 февраля суд определил Гайдуру 168 160 грн залога в качестве меры пресечения, 25 февраля он внес залог. На судью одели браслет слежения, также у него изъяли загранпаспорт. В тот же день председателя райсуда отстранили из-за подозрения в коррупции.