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22 марта 2021, 12:00 218

Председатель райсуда на Закарпатье получил 5 лет тюрьмы за взятку

22 марта 2021, 12:00 218
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Фото: slovoidilo
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Сегодня, 22 марта Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным в получении взятки судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдура.

Об этом стало известно из трансляции заседания суда, передает RegioNews.

Антона Гайдура признать виновным в предъявленном обвинении за 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в решении.

Судья получил 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет.

Напомним, 5 февраля Антона Гайдура уличили на "горячем" во время получения 15 тысяч гривен взятки. По данным следствия, он "попросил предоставить" неправомерную выгоду за удовлетворение гражданского иска, и получил эти деньги от физического лица.

18 февраля суд определил Гайдуру 168 160 грн залога в качестве меры пресечения, 25 февраля он внес залог. На судью одели браслет слежения, также у него изъяли загранпаспорт. В тот же день председателя райсуда отстранили из-за подозрения в коррупции.

суд ВАКС Закарпатье судьи взятка тюрьма

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