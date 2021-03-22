Председатель райсуда на Закарпатье получил 5 лет тюрьмы за взятку
Сегодня, 22 марта Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным в получении взятки судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдура.
Об этом стало известно из трансляции заседания суда, передает RegioNews.
Антона Гайдура признать виновным в предъявленном обвинении за 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в решении.
Судья получил 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет.
Напомним, 5 февраля Антона Гайдура уличили на "горячем" во время получения 15 тысяч гривен взятки. По данным следствия, он "попросил предоставить" неправомерную выгоду за удовлетворение гражданского иска, и получил эти деньги от физического лица.
18 февраля суд определил Гайдуру 168 160 грн залога в качестве меры пресечения, 25 февраля он внес залог. На судью одели браслет слежения, также у него изъяли загранпаспорт. В тот же день председателя райсуда отстранили из-за подозрения в коррупции.