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19 березня 2021, 21:51 9

Степанов пояснив, яким чином пришвидшиться вакцинація в Україні

19 березня 2021, 21:51 9
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За словами міністра, вакцинація проходитиме "каскадним шляхом"
За словами міністра, вакцинація проходитиме "каскадним шляхом"
Фото з відкритих джерел
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Вакцинація від коронавірусу в Україні проводиться "каскадним шляхом", кількість щеплень найближчим часом значно збільшиться.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Ми розгортаємо вакцинацію. Такої масштабної вакцинації ще не було. Нам дуже важливо, щоб вона рухалася правильно на всіх етапах, щоб не було програмних помилок. Програмні помилки – це такі, які одразу відкидають країну за рівнем вакцинації назад. Тому ми розгортаємо їх (етапи – ред.) каскадним шляхом. Тобто ми почали з 50 мобільних бригад, зараз їх уже більше 200, - розповів міністр.

Степанов повідомив, що наступного тижня в Україні відкриватимуться кабінети щеплень на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Кількість щеплень щодня збільшується. Так, вона відстає від того плану, який ми довели органам місцевої влади, в якій кількості вони мають робити щеплення. З приводу цього, ми їм завжди наголошуємо, проводимо інколи достатньо жорсткі селектори, в який спосіб вони мають збільшувати щеплення, - зазначив глава МОЗ.

Як повідомлялося сьогодні щодо вакцинації в Україні, за добу вперше щеплення отримали понад 10 тисяч осіб. З початку кампанії вже вакциновано 92 714 осіб.

МОЗ Максим Степанов вакцинація план вакцина

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