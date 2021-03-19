В зоні ООС спостерігається "тиша”, обстрілів не зафіксовано - штаб

Українська сторона заявляє про грубі порушення з боку окупаційних військ на території ОРДЛО.

Українська сторона заявляє про грубі порушення з боку окупаційних військ на території ОРДЛО.

Фото: із відкритих джерел

19 березня, протягом доби з боку збройних формувань Російської Федерації не було зафіксовано обстрілів по позиціях українських військових.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС заявляють, що збройні сили Російської Федерації перешкоджають плановій роботі патрулів Місії ОБСЄ шляхом подавлення радіосигналів управління безпілотних апаратів Місії.

15 березня, пролітаючи над районами між населеними пунктами Авдіївка і Докучаєвськ, БПЛА СММ дальнього радіусу дії зазнавав впливу перешкод радіосигналу унаслідок глушіння”, - йдеться в повідомленні.

Також Місія зафіксувала численні факти мінування окупантами доріг та ділянок місцевості на тимчасово окупованих територіях.

Повідомлялється, що такі дії з боку найманців носять системний характер і свідчать про їх небажання дотримуватись досягнутих домовленостей.

У Збройних Силах додали, що за добу сапери розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 154 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, 18 березня в зоні проведення ООС з боку збройних формувань РФ було зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню.