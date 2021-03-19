Україна фіксує грубі порушення з боку бойовиків: 6 порушень режиму "тиші" за добу, є загиблий

Бойовики провокують підрозділи ЗСУ на відкриття вогню у відповідь

Бойовики провокують підрозділи ЗСУ на відкриття вогню у відповідь

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 18 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям", - повідомляють у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру та гранатомети різних систем, а у передмісті Богданівки - автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В штабі зазначають, що Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО.

Зокрема окупанти продовжили практику здійснення прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Для припинення провокацій, українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ, оперативно вводився режим "тиша”. Разом з тим, у декількох випадках для припинення обстрілів у районах Південне та Водяне українською стороною СЦКК вводилося декілька запитів на тишу поспіль, і лише після цього вдавалося припинити провокації.

Станом на 7 годину ранку 19 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 18 березня в зоні проведення ООС з боку збройних формувань РФ було зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню.