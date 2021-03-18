На Донбасі шість обстрілів із забороненої зброї, загинув український військовий

Ворог вів вогонь в районі Південного, Водяного та Богданівки

Ворог вів вогонь в районі Південного, Водяного та Богданівки

Фото: із відкритих джерел

18 березня, протягом доби в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Крім того, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру та гранатомети різних систем, а у передмісті Богданівки - автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю”, - додали в штабі.

На всі обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації було проінформовано представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 17 березня від початку доби в зоні проведення ООС на Донбасі збройні формування РФ п’ять разів порушили режим припинення вогню.