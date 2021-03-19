ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області за добу 44 порушення перемир'я

Серед порушень - 10 вибухів невизначеного походження

Серед порушень - 10 вибухів невизначеного походження

Фото з відкритих джерел

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 44 порушення режиму припинення вогню на Донбасі за добу 17 березня. Всі вони - в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, пише RegioNews.

Серед порушень - 10 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень сталося поблизу Широкіно і Світлодарська.

За попередній звітний період зафіксовано 30 таких порушень в Донецькій області, з яких приблизно половина сталася північніше Широкиного.

У Луганській області місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню, як і за попередній звітний період. Раніше СММ зафіксувала порушення режиму припинення вогню в цій області 15 березня.

Нагадаємо, 18 березня на Донбасі знову загинув український військовий.