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19 березня 2021, 10:59 3

ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області за добу 44 порушення перемир'я

19 березня 2021, 10:59 3
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Серед порушень - 10 вибухів невизначеного походження
Серед порушень - 10 вибухів невизначеного походження
Фото з відкритих джерел
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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 44 порушення режиму припинення вогню на Донбасі за добу 17 березня. Всі вони - в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, пише RegioNews.

Серед порушень - 10 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень сталося поблизу Широкіно і Світлодарська.

За попередній звітний період зафіксовано 30 таких порушень в Донецькій області, з яких приблизно половина сталася північніше Широкиного.

У Луганській області місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню, як і за попередній звітний період. Раніше СММ зафіксувала порушення режиму припинення вогню в цій області 15 березня.

Нагадаємо, 18 березня на Донбасі знову загинув український військовий.

Донбас Україна війна ОБСЄ бойовики

 
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