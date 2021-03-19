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В зоне ООС наблюдается "тишина", обстрелов не зафиксировано - штаб
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19 марта 2021, 18:02 3

В зоне ООС наблюдается "тишина", обстрелов не зафиксировано - штаб

19 марта 2021, 18:02 3
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Украинская сторона заявляет о грубых нарушениях со стороны оккупационных войск на территории ОРДЛО.
Украинская сторона заявляет о грубых нарушениях со стороны оккупационных войск на территории ОРДЛО.
Фото: из открытых источников
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19 марта, в течение суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не было зафиксировано обстрелов по позициям украинских военных.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

В штабе ООС заявляют, что вооруженные силы Российской Федерации препятствуют плановой работе патрулей Миссии ОБСЕ путем подавления радиосигналов управления беспилотных аппаратов Миссии.

15 марта, пролетая над районами между населенными пунктами Авдеевка и Докучаевск, БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех радиосигнала вследствие глушения", - говорится в сообщении.

Также Миссия зафиксировала многочисленные факты минировании оккупантами дорог и участков местности на временно оккупированных территориях.

Сообщается, что такие действия со стороны наемников носят системный характер и свидетельствуют об их нежелании придерживаться достигнутых договоренностей.

В Вооруженных Силах добавили, что за сутки саперы разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 154 взрывоопасных предмета.

Напомним, 18 марта в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.

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