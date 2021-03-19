Ситник заявив, що українські корупціонери "засвітилися" в близько 80 державах світу

В НАБУ припускають, що з України через корупційні схеми виведені мільярди

В НАБУ припускають, що з України через корупційні схеми виведені мільярди

Фото пресслужби НАБУ

Про це сказав Артем Ситник під час ІІІ Міжнародного кримінально-правового форуму, передає RegiNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За майже 6 років нашої роботи ми зафіксували слід української корупції в близько 80 державах світу. Це країни, куди особи, підслідні НАБУ, — а це посадовці вищої ланки — вивели вкрадені в Україні кошти і в подальшому їх легалізували. Назвати напевно суму, яку вивели з України через корупційні схеми, досить складно. Можна припустити, що йдеться про мільярди, — наголосив Директор Національного бюро Артем Ситник.

У процесі збору доказів причетності українських топпосадовців до корупційних схем НАБУ взаємодіє з компетентними органами інших держав. Один із успішних прикладів цієї співпраці — унікальна спецоперація НАБУ, САП із Центральним антикорупційним бюро Польщі з викриття злочинної організації на чолі з колишнім в.о. голови "Укравтодору".

Коли ми взаємодіємо з іншими країнами, ми бачимо політичну волю, готовність боротися з корупцією на вищому рівні. Так, у нашому спільному з Польщею розслідуванні за цілий рік не було жодного витоку інформації. Реалії в Україні інші: підписана підозра ще на столі у прокурора, а підозрюваний вже покидає країну. НАБУ опинилося в ситуації, коли проти 250 детективів та 40 прокурорів САП повстала стара система, — зазначив Артем Ситник.

Присутні на форумі адвокати відзначили високий професійний рівень детективів Національного бюро.

Як повідомлялося, 16 березня у Раді зареєстрували новий закон про звільнення директора НАБУ Ситника. Його можуть звільнити найближчим часом, проєкт закону вже опрацьовується у комітеті парламенту.

У той же час у Зеленського сумніваються, що Артема Ситника буде звільнено найближчим часом: Веніславський вважає, що глава НАБУ Ситник може залишитися на посаді до кінця своєї каденції.