Глава НАБУ Ситник може залишитися на посаді до кінця своєї каденції - Веніславський

У Зеленського сумніваються, що Артема Ситника буде звільнено найближчим часом

У Зеленського сумніваються, що Артема Ситника буде звільнено найближчим часом

Фото: із відкритих джерел

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник скоріше за все, залишиться на посаді до кінця своєї каденції, яка закінчується у 2022 році.

Про це виданню Pavlovsky.news повідомив представник Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський, передає RegioNews.

Він відреагував на рішення Верховної Ради про передачу в Конституційний суд проєкту закону про призначення директорів ДБР і НАБУ.

Представник президента впевнений, що КСУ схвалить цей законопроєкт, але на голосування в парламент він повернеться не раніше вересня цього року.

Зміни до Конституції передбачають конкурс, після якого президент вносить кандидатуру директора на розгляд парламенту. Якщо Рада не підтримає її 226-ми голосами, глава держави повинен представити іншого кандидата”, - сказав Веніславський.

Він додав, що конкурсну комісію сформують виключно на паритетних позиціях, будуть враховані пропозицій всіх партій.

Також Федір Веніславський сказав, що урядовий проєкт закону про звільнення директора НАБУ, який сьогодні був внесений в Раду, ще навіть не прийнятий у першому читанні, тому прогнозувати долю Артема Ситника рано.

Нагадаємо, 16 березня в Раді зареєстрували новий закон про звільнення директора НАБУ Ситника.

Також Рада направила до КСУ законопроект про призначення глав НАБУ і ДБР по-новому.