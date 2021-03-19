Сытник заявил, что украинские коррупционеры "засветились" в около 80 странах мира

В НАБУ предполагают, что из Украины через коррупционные схемы выведены миллиарды

В НАБУ предполагают, что из Украины через коррупционные схемы выведены миллиарды

Фото пресс-службы НАБУ

Об этом сказал Артем Сытник во время III Международного уголовно-правового форума, передает RegiNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, — а это чиновники высшего звена — вывели украденные в Украине деньги и в дальнейшем их легализовали. Назвать наверное сумму, которую вывели из Украины через коррупционные схемы, достаточно сложно. Можно предположить, что речь идет о миллиардах, — отметил Директор Национального бюро Артем Сытник.

В процессе сбора доказательств причастности украинских топ-должностнтых лиц к коррупционным схемам НАБУ взаимодействует с компетентными органами других государств. Один из успешных примеров сотрудничества — уникальная спецоперация НАБУ, САП с Центральным антикоррупционным бюро Польши по разоблачению преступной организации во главе с бывшим и.о. главы "Укравтодора".

Когда мы взаимодействуем с другими странами, мы видим политическую волю, готовность бороться с коррупцией на высшем уровне. Так, в нашем совместном с Польшей расследовании за целый год не было ни одной утечки информации. Реалии в Украине другие: подписанное подозрение еще на столе у прокурора, а подозреваемый уже покидает страну. НАБУ оказалось в ситуации, когда против 250 детективов и 40 прокуроров САП восстала старая система, — отметил Артем Сытник.

Присутствующие на форуме адвокаты отметили высокий профессиональный уровень детективов Национального бюро.

Как сообщалось, 16 марта в Раде зарегистрировали новый закон об увольнении директора НАБУ Сытника. Его могут уволить в ближайшее время, проект закона уже прорабатывается в комитете парламента.

В то же время у Зеленского сомневаются, что Артем Сытник будет уволен в ближайшее время: Вениславский считает, что глава НАБУ Сытник может остаться на должности до конца своей каденции.