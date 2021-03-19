12:18  19 марта
Киев попал в "красную" зону карантина - данные Минздрава
10:49  19 марта
На Киевщине главу ОТГ и его заместителя разоблачили на взяточничестве
18:02  19 марта
В зоне ООС наблюдается "тишина", обстрелов не зафиксировано - штаб
UA | RU
UA | RU
19 марта 2021, 16:53 6

Сытник заявил, что украинские коррупционеры "засветились" в около 80 странах мира

19 марта 2021, 16:53 6
Читайте також українською мовою
В НАБУ предполагают, что из Украины через коррупционные схемы выведены миллиарды
В НАБУ предполагают, что из Украины через коррупционные схемы выведены миллиарды
Фото пресс-службы НАБУ
Читайте також
українською мовою

Директор Национального бюро заявил, что «против 250 детективов и 40 прокуроров САП восстала старая система».

Об этом сказал Артем Сытник во время III Международного уголовно-правового форума, передает RegiNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, — а это чиновники высшего звена — вывели украденные в Украине деньги и в дальнейшем их легализовали. Назвать наверное сумму, которую вывели из Украины через коррупционные схемы, достаточно сложно. Можно предположить, что речь идет о миллиардах, — отметил Директор Национального бюро Артем Сытник.

В процессе сбора доказательств причастности украинских топ-должностнтых лиц к коррупционным схемам НАБУ взаимодействует с компетентными органами других государств. Один из успешных примеров сотрудничества — уникальная спецоперация НАБУ, САП с Центральным антикоррупционным бюро Польши по разоблачению преступной организации во главе с бывшим и.о. главы "Укравтодора".

Когда мы взаимодействуем с другими странами, мы видим политическую волю, готовность бороться с коррупцией на высшем уровне. Так, в нашем совместном с Польшей расследовании за целый год не было ни одной утечки информации. Реалии в Украине другие: подписанное подозрение еще на столе у прокурора, а подозреваемый уже покидает страну. НАБУ оказалось в ситуации, когда против 250 детективов и 40 прокуроров САП восстала старая система, — отметил Артем Сытник.

Присутствующие на форуме адвокаты отметили высокий профессиональный уровень детективов Национального бюро.

Как сообщалось, 16 марта в Раде зарегистрировали новый закон об увольнении директора НАБУ Сытника. Его могут уволить в ближайшее время, проект закона уже прорабатывается в комитете парламента.

В то же время у Зеленского сомневаются, что Артем Сытник будет уволен в ближайшее время: Вениславский считает, что глава НАБУ Сытник может остаться на должности до конца своей каденции.

НАБУ САП Артем Сытник коррупция форум

НАБУ проверяет нардепов от "ОПЗЖ" Левочкиных на причастность к хищению госсредств - Схемы
19 марта 2021, 11:12
Рада направила в КСУ законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР по-новому
16 марта 2021, 13:58
Дело "ПриватБанка": НАБУ и САП вручили подозрения еще трем лицам
15 марта 2021, 17:26
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Довыборы на Донбассе: Ахметов побеждает с избыточным успехом
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram